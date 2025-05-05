РФС хочет провести матч сборной России с Индонезией в Москве

СМИ: Индонезия и РФ не могут договориться о месте проведения матча по футболу

Российский футбольный союз настаивает на проведении матча сборной РФ с Индонезией в Москве, пока стороны не могут договориться о месте игры, сообщает Metaratings.ru.

В настоящий момент не исключен вариант, при котором молодежная российская сборная сыграет с Индонезией на поле в этой стране, а основная — примет соперника в Москве. Матч может пройти в сентябре, заявил посол РФ Сергей Толченов.

Сейчас Индонезия находится на 123-й строчке в рейтинге ФИФА, сборная встретится с российскими футболистами впервые. Последняя игра между двумя странами прошла в 1956 году, когда первый матч завершился с нулевой ничьей, а во втором сборная СССР выиграла со счетом 4:0.

Ранее главный тренер российской сборной Валерий Карпин прокомментировал приглашение нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева в национальную команду.