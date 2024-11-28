Реутовчанин Вадим Дедов стал бронзовым медалистом Кубка России по самбо

Кубок России по самбо среди мужчин, женщин и среди мужчин по боевому самбо проходил в Краснодаре. В соревнованиях принимали участие почти 500 спортсменов из 45 регионов страны.

Отметим, что самбисты сражались не только за медали, но и за место в сборной России, которая отправится на Кубок Мира.

«У меня были очень сильные соперники, но победу одержал только один из них. В целом, турнир был очень интересный, второй по значимости в российском самбо. Дальше я буду принимать участие в чемпионате России, который пройдет здесь же в Краснодаре. Спасибо всем реутовчанам, болевшим за меня!» — сказал Вадим Дедов.

Секцию самбо в Реутове посещают более 400 ребят. Многие из них уже имеют награды с соревнований разного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.