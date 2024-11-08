Реутовчанин стал чемпионом по кикбоксингу

Семь воспитанников реутовского клуба единоборств «Пересвет» отлично показали свои навыки и завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт», «К1», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир, который проходил с 23 по 26 октября в Ярославле, был посвящен памяти военнослужащих, погибших в ходе СВО и собрал 770 участников из 32 регионов России.

Ребята из Реутова выступали в четырех дисциплинах. Чемпионский титул по праву получил Борис Павлов, который выиграл все три боя.

«Попал на три боя — все их выиграл. Первый соперник был не совсем опытный. С ним больше я работал так, чтобы продышаться и в дальнейших боях было проще. Во втором поединке у меня был, как я считаю, самый тяжелый противник. Я с ним уже встречался четыре года назад. Проигрывал тогда. Сейчас взял реванш. Забрал все три раунда. Тяжелый бой был», — рассказал воспитанник клуба единоборств «Пересвет» Борис Павлов.

Старший тренер клуба Виталий Фодлаш рассказал, что для достижения таких высоких результатов спортсмены готовились к чемпионату на ежедневной основе. Много времени уделяли подтягиваниям, отжиманиям и работе с боксерским мешком.

Следующие соревнования для воспитанников «Пересвета» пройдут уже в январе. Команда отправится покорять Суздаль. Затем их ждут бои на сборах лучших кикбоксеров Центрального федерального округа и новые турниры.

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