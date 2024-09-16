Реконструкцию стадиона «Урожай» завершили в Рузе

Завершение реконструкции стадиона «Урожай» в г. Руза для всех ружан весьма значимое событие. С этой просьбой ранее обращались юные спортсмены и их родители к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который поддержал инициативу и помог осуществить задуманное, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь на стадионе появилось новое футбольное поле с покрытием из искусственной травы 107на 70 метров и беговой дорожкой по кругу (400 метров), 2 универсальные спортивные площадки 30 на 15 метров, на которых можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол, отдельная площадка под ГТО, трибуны на 224 места, электронное информационное табло и 2 теплые раздевалки.

«Работы завершились 15 сентября, почти на три недели раньше срока, и сегодня с самого утра с юными футболистами, а также тренером спортивной школы „Руза“ Павлом Уютновым и участником СВО с позывным „Мороз“ приняли работу и опробовали стадион, забив несколько пенальти. А торжественно откроем стадион в День города Рузы, 21 сентября, в честь которого на обновленном современном поле состоится футбольный матч, куда с большим удовольствием приглашаю всех жителей», — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.