Регулярная ходьба полноценно не заменит тренировки в зале – эксперт

Регулярная ходьба не может полностью заменить тренировки в зале. Это два разных вида физической активности. Об этом РИАМО рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Регулярная ходьба не заменит полноценно тренировки в зале. Это два разных вида физической активности, с разными направленностями, целями и задачами. Регулярная ходьба — это отличная форма физической активности, которая может быть как дополнением к тренировкам в спортзале, так и самостоятельным видом спорта», – сказал Антонов.

Он добавил, что здесь необходимо учитывать несколько факторов, среди которых интенсивность. В спортзале можно выполнять более интенсивные тренировки с использованием веса и разнообразных упражнений, что способствует развитию мышечной массы и повышению силы.

«Ходьба, хотя и полезна, не дает такого же эффекта. Однако, если вы будете увеличивать скорость и дистанцию, а также добавлять наклоны, например, ходьба в гору, то можно добиться значительных результатов», – рассказал инструктор-методист.

Антонов отметил, что правильная техника ходьбы включает в себя прямую осанку, активное движение рук и равномерный шаг. Это поможет не только улучшить эффективность тренировки, но и снизить риск травм.

Всероссийский день ходьбы отмечается ежегодно по всей стране, но в разные даты. В этом году - 5 октября.