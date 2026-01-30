сегодня в 11:37

Регистрация на участие в «Мытищинской лыжне — 2026» открывается 31 января

Традиционная лыжная гонка, ежегодно объединяющая сотни людей разного возраста и уровня подготовки, пройдет на территории Мытищинского лесопарка (вход со стороны улицы Угольной), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы, управление физической культуры и спорта администрации городского округа Мытищи, предупреждают что количество мест ограничено — на старт выйдут 500 участников.

Участие возможно только после обязательной предварительной регистрации на официальном сайте arta-sport.ru в разделе «Мероприятия». 7 февраля 2026 года оргкомитет откроет дополнительную регистрацию, для удовлетворения высокого спроса.

В день соревнований при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку установленного образца.

В день проведения соревнований, 31 января: в 9.00 начнется выдача стартовых номеров в холле проката. Внимание: она заканчивается за 30 минут до старта вашей группы. В 11.40 состоится торжественное открытие и разминка с чемпионами. В 12.00 — старт первых забегов.

Для лыжников будут работать полевая кухня, теплые раздевалки. После окончания гонки состоится награждение по возрастным категориям, а всех участников ждут приятные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.