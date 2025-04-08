Региональный турнир по рукопашному бою завершился в Щелкове

В минувшие выходные в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щелково отгремел пятый и заключительный этап детско-юношеской Лиги по Армейскому рукопашному бою Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Организаторами мероприятия выступили федерация армейского рукопашного боя Московской области и спортивный клуб «Патриот» из городского округа Балашиха. Участие в поединках приняло более 250 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет.

На открытии соревнований состоялось награждение абсолютных чемпионов — это спортсмены, занявшие первые места в каждом из предыдущих этапов:

В категории «Новички» победителями стали: Глеб Мальцев (СК «Эквит»), Артем Бакланов («Патриот», Балашиха), Тимофей Барсуков (Академия Единоборств), Глеб Голушков (СК «Союз»); Александр Захарчук, Максим Калинин, Дмитрий Одинцов, Эрик Бабаян, Владислав Евстратов («Патриот», Балашиха).

В категории «Девочки»: Кира Лисенкова, Демина Дарья, Ева Бессалова («Патриот», Балашиха).

В категории «Опытные» одержали победу: Игорь Нагорный, Артем Черкасов, Ален Назарян, Матвей Хлустиков («Патриот», Балашиха); Леонид Тоцкий (СК «Титан»), Дмитрий Шкроба (СК «Беркут»), Макар Ткачёв (СКЕ «Лидер»); Матвей Журавлёв, Матвей Аталев, Иван Щербатов, Виктор Глущенко («Патриот», Балашиха).

Армейский рукопашный бой в Московской области стал развиваться с 1996 года. 31 октября 2000 года была зарегистрирована общественная организация Федерация Армейского рукопашного боя Московской области. Бессменным лидером и Президентом Федерации ФАРБ МО являлся Владимир Иванович Сальковский, полковник в отставке, заслуженный тренер России, мастер спорта по рукопашному бою и мастер боевых искусств. 11 апреля 2023 года преемником Владимира Ивановича на должности Президента ФАРБ МО стал Александр Викторович Лисенков, опытный тренер и спортсмен, имеющий многолетний опыт в области армейского рукопашного боя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.