Регбистки Подмосковья стали серебряными призерами пятого тура чемпионата России

Команда «ВВА-Подмосковье» заняла второе место по итогам пятого тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый игровой день в групповом этапе спортсменки «ВВА-Подмосковье» одержали три победы в трех матчах. Со счетом 42:0 был повержен коллектив «Красный Яр», затем подмосковные регбистки выиграли соперниц из «Ростов-ДГТУ» со счетом 48:0 и третий матч группового этапа между «ВВА-Подмосковье» и «Енисей-СТМ» завершился в пользу первой команды — 17:12.

​Во второй игровой день состоялись матчи стадии плей-офф. В четвертьфинале клуб из Московской области нанес поражение казанскому «Зиланту» — 39:5. В полуфинальной встрече «ВВА-Подмосковье» одолел «Кубань» со счетом 20:17.

​В финальной игре соперниками подмосковного клуба стала команда ЦСКА. Матч завершился со счетом 10:7 в пользу московского коллектива. Таким образом, серебряные медали пятого тура чемпионата России по регби-7 на счету «ВВА-Подмосковье». По итогам турнира лучшим игроком команды была признана Диана Логинова.

​Ранее представительницы Московской области также стали серебряными призерами четвертого тура чемпионата страны.

​Пятый тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд прошел 20 и 21 апреля в Ростове на Дону на стадионе «СКА». Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.