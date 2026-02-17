Реабилитолог Ачкасов: йога и коньки не являются альтернативой спорту

Катание на коньках на стандартном массовом катке и йога не могут заменить полноценные тренировки с упором на кардио или развитие мышц. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Физические нагрузки у человека должны быть разнообразными. Важно, чтобы тренировки проходили сбалансированно. Заниматься необходимо регулярно, в этом случае эффект будет максимальным.

Как вариант можно совмещать плавание и силовые тренировки. Однако фокусироваться лишь на одном формате занятий нельзя.

Ачкасов отметил, что все виды двигательной активности хороши. Однако лучше заниматься тем, что развивает разные группы мышц, тренирует выносливость. Например, можно играть в футбол.

Для кардиотренировок можно выбирать езду на лыжах, ходить в бассейн. Однако есть виды двигательной активности, которые менее эффективны. Езда на коньках на классическом массовом катке не является спортом. Это всего лишь активный отдых.

Йога помогает улучшить гибкость и координацию. Однако она не заменяет тренировки с фокусом на кардио и сбалансированное развитие мышц.

