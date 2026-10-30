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Рапиристы Подмосковья завоевали три медали на турнире в Саратове

Спортсмены Московской области завоевали три медали на Всероссийском турнире по фехтованию среди участников 13–15 лет в Саратове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области победила в командном первенстве среди мальчиков. В ее состав вошли представители Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва Георгий Кудеркин, Максим Бурбик, Тимофей Фролов и Георгий Шостак. В финале рапиристы обыграли команду Башкортостана. Бронзу получила сборная Воронежской области.

В личном первенстве среди девочек победила Милана Аллахвердиева, представляющая УОР №3 и Центр фехтования Ильгара Мамедова в Химках. Серебро завоевала спортсменка из Москвы, бронзу — представительницы Курской и Самарской областей.

Георгий Кудеркин стал серебряным призером личного первенства среди мальчиков. Первое место занял представитель Нижегородской области, третье разделили рапиристы из Воронежской и Курской областей.

Традиционный турнир посвятили памяти олимпийских чемпионов Валентины Прудсковой, Юрия Шарова и Юрия Сисикина. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.