Рапиристки Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка мира в Самсуне

Подмосковные рапиристки завоевали серебро в командном первенстве на этапе Кубка мира среди юниорок до 21 года. Соревнования прошли с 23 по 28 сентября в турецком Самсуне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе юниорской сборной России серебро завоевали София Дзобаева (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 3, Химки), Стефания Часовникова (Центр фехтования Ильгара Мамедова, УОР № 3, Химки) и Маргарита Дзобаева (Люберцы). Вместе с ними выступала Серафима Белоусова из Санкт-Петербурга.

В финале российские рапиристки уступили команде США. Бронзу завоевала сборная Китая.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниоров и юниорок до 21 года проходил в Самсуне с 23 по 28 сентября. В нем участвовали сильнейшие спортсмены из разных стран.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.