Рапиристки Подмосковья завоевали бронзу ЧЕ в Тбилиси

Спортсменки из Подмосковья в составе сборной России стали бронзовыми призерами первенства Европы по фехтованию среди юниоров, которое прошло с 22 по 28 февраля 2026 года в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командных соревнованиях по рапире в составе национальной сборной выступили Ирина Зорина, Стефания Часовникова и Милана Левчук. Все спортсменки представляют УОР №1 в Краснознаменске и Центр фехтования Ильгара Мамедова, Зорина также тренируется в областном центре олимпийских видов спорта. По итогам турнира российская команда заняла третье место.

Золото первенства завоевали спортсменки из Венгрии, серебро — представительницы Израиля. Всего на юниорском чемпионате Европы российские фехтовальщики выиграли восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Сборная России стала лидером турнира по количеству золотых наград и по общему числу медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.