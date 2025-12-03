Рапиристки Подмосковья взяли серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию

Женская юниорская сборная России, которую полностью укомплектовали подмосковные рапиристки, заняла второе место на этапе Кубка мира среди спортсменок в возрасте до 20 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменки Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) и Центра фехтования Ильгара Мамедова (Химки) София Дзобаева, Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова начали турнир с победы над сборной Голландии. В 1/8 финала команда России встретилась с главными фаворитами любого турнира, рапиристками Италии. Эту встречу подмосковные рапиристки завершили уверенной победой.

Следующими соперницами стали оппонентки из Великобритании и Венгрии: эти противостояния команд также завершились в пользу сборной России. В финале российским рапиристкам противостояла сборная Молдавии.

Подмосковные спортсменки выиграли первые четыре боя и повели в счете. На финишную прямую Стефания Часовникова и соперница Аделина Сенич вышли при счете 35:29 в нашу пользу. Но в последнем бою молдавская рапиристка все же сумела нанести необходимые для победы семь безответных уколов — 36:35. В итоге сборная России стала серебряным призером этапа Кубка мира.

Турнир прошел 30 ноября 2025 года в городе Шаморин (Словакия).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.