Рапиристки из Люберец завоевали золото и серебро на Всероссийском турнире

Спортсменки из Люберец выиграли личное золото и командное серебро на соревнованиях по фехтованию на рапирах «Донская осень», которые прошли с 1 по 4 октября в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Василиса Шумилина завоевала золото в личном зачете на соревнованиях «Донская осень» в Ростове-на-Дону. В командном зачете Всероссийского турнира среди девушек 13–15 лет серебро выиграли Василиса Шумилина, Софья Хахулина, Ева Ваганова и София Сероглазова.

Всероссийские и межрегиональные соревнования по фехтованию на рапирах проходили с 1 по 4 октября. Они объединили около 300 спортсменов из 13 регионов России. Люберцы представили 11 воспитанников Комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

«Это достойный результат упорных тренировок, мастерства и настоящего спортивного характера», — отметил директор школы Андрей Исаев.

Спортсменок подготовили тренеры Илья Бурнацев и Виталий Бурнацев.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.