Рапиристки из Химок заняли весь пьедестал на Всероссийском турнире

Спортсменки из Химок 5 ноября завоевали золото, серебро и бронзу в личном первенстве среди девушек на Всероссийских юниорских соревнованиях по фехтованию в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Милана Левчук выиграла Всероссийские юниорские соревнования по фехтованию в Санкт-Петербурге. София Дзобаева стала серебряным призером, Стефания Часовникова — бронзовым.

Все три рапиристки представляют центр фехтования Ильгара Мамедова и Училище олимпийского резерва № 3 в Химках. София Дзобаева также выступает за областной центр олимпийских видов спорта.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Она помогает развивать массовый и детский спорт. В рамках программы возрожден комплекс «Готов к труду и обороне», поддерживаются адаптивный спорт и ресоциализация ветеранов СВО. Одна из целей — к 2030 году вовлечь в регулярные занятия спортом до 70% россиян.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе развивают массовый и детский спорт. Среди флагманских турниров — Кубок Акинфеева, который традиционно проходит в Химках, а также Кубки Овечкина и Карякина. Проект «Выходи во двор» дает всем желающим возможность сыграть с легендами отечественного хоккея и футбола.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.