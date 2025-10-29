Рапиристка Подмосковья стала серебряным призером Всероссийских соревнований

Подмосковная спортсменка Стефания Часовникова завоевала «серебро» на первых всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди женщин в сезоне 2025-2026, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанница подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Стефания Часовникова на пути к пьедесталу в финале победила олимпийскую чемпионку Аделину Загидуллину из Башкортостана, которая была одной из фавориток турнира.

В решающей встрече за «золото» соревнований Стефания Часовникова противостояла еще одной олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой. Исход поединка сложился не пользу представительницы Московской области. В итоге — второе место. Бронзовым призером стала рапиристка из Курской области.

Ранее Стефания Часовникова стала победителем всероссийских соревнований среди юниорок.

Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин прошли в подмосковном Новогорске на базе центра фехтования Ильгара Мамедова 26 октября 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.