Рапиристка из Подмосковья завоевала серебро Кубка сильнейших в Минске

Подмосковная рапиристка Айла Мамедова завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Союзного государства «Кубок сильнейших спортсменов» в Минске. Турнир проходит с 27 мая по 3 июня 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личном турнире рапиристок представительница Московской области Айла Мамедова заняла второе место. В финале спортсменка уступила сопернице из Москвы. Бронзовые награды завоевали рапиристки из Башкортостана и Санкт-Петербурга.

Мамедова представляет областной центр олимпийских видов спорта, УОР № 1 в Краснознаменске и Центр фехтования Ильгара Мамедова.

В текущем сезоне спортсменка уже поднималась на пьедестал международных соревнований. В марте 2026 года она стала бронзовым призером турнира «Рапира Санкт-Петербурга» в составе сборной «Россия-2», а в апреле завоевала серебро чемпионата России в командной рапире.

Открытый чемпионат Союзного государства считается одним из крупных международных стартов и ежегодно собирает сильнейших фехтовальщиков России и Белоруссии. В этом году за награды борются 22 российские и 17 белорусских спортсменок, а также представительница Узбекистана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.