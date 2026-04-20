18 апреля стадион «Сатурн» в Раменском муниципальном округе стал ареной бескомпромиссной борьбы. В рамках очередного тура чемпионата футбольный клуб «Сатурн» принимал команду «Салют» из Белгорода. Игра завершилась волевой победой черно-синих со счетом 2:1, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С первых минут матч принял исключительно упорный характер. Болельщики на трибунах увидели яркую игру с высокой тактической плотностью. Футболисты Раменского муниципального округа продемонстрировали железную дисциплину и волю к победе, буквально борясь за каждый мяч. Этот успех стал результатом единства команды и трибун — энергия болельщиков гнала ребят вперед до последних секунд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.