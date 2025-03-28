Раменский округ примет юношеское Первенство России по бадминтону

Спорткомплекс «Борисоглебский» станет площадкой для проведения престижных всероссийских соревнований по бадминтону среди юниоров. С 31 марта по 7 апреля здесь пройдет Первенство России по бадминтону в одиночном, парном и смешанном разрядах для юношей и девушек до 17 лет, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

На престижный турнир съедутся 160 спортсменов из 23 регионов России. Они разыграют награды в личных и командных зачетах, выявляя сильнейших в одиночных, парных и смешанных разрядах.

Организаторами крупных всероссийских соревнований выступают Министерство спорта РФ и Национальная федерация бадминтона России при поддержке администрации Раменского муниципального округа. По информации оргкомитета, на протяжении недели на кортах «Борисоглебского» развернется напряженная борьба за путевки на ближайшие международные старты.

Местным любителям бадминтона представится редкая возможность вживую понаблюдать за яркими баталиями лучших юниоров страны и поболеть за подмосковных спортсменов. Вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.