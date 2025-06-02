Раменские малыши проверили свои навыки на самокатах и беговелах

В честь Дня защиты детей в Раменском состоялся традиционный детский праздник, организованный Комитетом по спорту и молодежной политике администрации муниципалитета на площадке у СК «Борисоглебский», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздник для самых юных жителей Раменского городского округа проводится ежегодно накануне Дня защиты детей 1 июня. Первое такое мероприятие состоялось в 2022 году по инициативе комитета по спорту и молодежной политике администрации округа.

Как отмечают организаторы, в Раменском регулярно проходят различные спортивные соревнования для школьников, но мероприятий для дошкольников было недостаточно. Так и появилась идея провести специальный праздник для малышей.

В этом году участниками заездов на самокатах и беговелах стали более 100 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Им предстояло преодолеть дистанцию длиной 300 метров. Всех финишировавших наградили медалями победителей — проигравших на этом празднике не было.

Перед стартом для юных спортсменов провели обязательную разминку воспитанницы отделения эстетической гимнастики спортшколы «Раменское». После награждения малышей ждал еще один сюрприз — мороженое при сдаче манишки с номером.

Участников соревнований поздравили заместитель главы администрации Раменского округа Елена Ивушкина и председатель Совета депутатов Юрий Ермаков. Они отметили важность проведения таких мероприятий для приобщения детей к спорту с раннего возраста.

По окончании заездов сотрудники Госавтоинспекции организовали для ребят развлекательно-познавательную программу по правилам дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.