сегодня в 14:49

Спортсменки из Раменского муниципального округа успешно выступили на завершившемся в Смоленске чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по легкой атлетике. Воспитанницы спортивной школы «Сатурн» города Раменское завоевали медали в беге и прыжковых дисциплинах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На чемпионате и первенстве выступали мужчины, женщины, юниоры, юниорки и юные атлеты различных возрастных категорий.

Спортивную школу «Сатурн» из Раменского представляли воспитанницы тренеров Сергея Костенко и Артема Никифорова. Екатерина Иванющенко заняла 4 место в беге на 800 м. Татьяна Юсова стала победительницей в тройном прыжке с результатом 12,87 м и завоевала бронзу в прыжке в длину, показав 5,78 м.

Успешное выступление раменских легкоатлеток на соревнованиях в Смоленске демонстрирует высокий уровень подготовки спортсменов в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.