сегодня в 18:09

Раменская команда по чирлидингу завоевала три медали на соревнованиях в Подмосковье

Спортсменки клуба «МунЛайт», которые тренируются на базе СК «Борисоглебский» в Раменском округе, завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на турнире по чир спорту в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципально округа.

23 ноября в городском округе Люберцы состоялись соревнования РФСО «Спартак» по чир спорту, в которых приняли участие около 1000 спортсменов из 18 городов шести регионов России (Москва, Московская область, Владимирская область, Тверская область, Ярославская область, Санкт-Петербург).

Результаты соревнований:

ЧИРЛИДИНГ — СТАНТ уровень 3 (Все возрасты):

МунЛайт мини. — 1 место.

ЧИРЛИДИНГ — СТАНТ уровень 4 (Все возрасты):

Мунлайт Соня. — 1 место.

МунЛайт Лена. — 2 место.

Команда «МунЛайт» тренируется под руководством тренеров Когыриной Ульяны Олеговны и Титаевой Полины Кирилловны в спорткомплексе «Борисоглебский» по адресу: г. Раменское, ул. Махова 18/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.