Работники Коломенского завода сыграли в матче со звездами футбола

Главный специалист предприятия Дмитрий Истинов и мастер цеха Андрей Чумаков приняли участие в матче с такими знаменитыми футболистами, как: Дмитрий Аленичев, Евгений Алдонин, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Александр Филимонов, передает пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Сами матчи проходили в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор».

Перед стартом матчей для юных спортсменов были организованы футбольные тренировки с профессиональными тренерами, а также футбольные мастер-классы с легендами отечественного футбола.

Первые три встречи, проходившие в Серпухове, Луховцах и Подольске, завершились со счетом 7:4, 5:4 и 8:6 в пользу команды легенд, вместе с коломенскими спортсменами в составе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.