Пушков: образ Люцифера не дает покоя организаторам Олимпиады в Париже

Образ Люцифера не дает покоя организаторам Олимпиады в Париже. Смысловая стилистика закрытия Олимпиады была сохранена, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Сенатор раскритиковал церемонию закрытия ОИ-2024 в Париже. Он отметил, что в одном из номеров на стадион «Стад де Франс» «спустилось» нечто странное и уж точно не человек.

Образ существа похож или на насекомого, или на дьявола. Поэтому в плане транслируемых смыслов закрытие ОИ-2024 было таким же, как и открытие.

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона освистали на церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Политик долго не мог начать речь из-за осуждения со стороны зрителей.