Баскетболисты округа Пушкинский поучаствуют в соревнованиях по стритболу на Кубок Давида Берлина

4 команды баскетболистов из городского округа Пушкинский примут участие в ежегодных областных соревнованиях по стритболу (уличному баскетболу) на Кубок Давида Берлина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Игры пройдут 24 августа в Ногинске.

Давид Яковлевич Берлин — заслуженный тренер СССР. Он внес огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них и двукратные чемпионки Олимпийских игр: Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова. Вместе с клубом он стал чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка Ронкетти. Также Давид Берлин является почетным гражданином Московской области и города Ногинск.

«У нас в городе развит баскетбол и я стараюсь все свободное время посвящать игре и развитию в спорте. Мечтаю стать чемпионом. Думаю, у меня получится, галвное верить в себя и свои силы», — поделился юный баскетболист из Пушкино Борис Яковлев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.