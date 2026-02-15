Псевдоинструкторы по лыжам активно обрабатывают туристов на Красной Поляне

Псевдоинструкторы по лыжам и фрирайду начали активнее оказывать услуги туристам на курорте Красная Поляна в селе Эстосадок в Краснодарском крае. Они работают в связке со спамером, отправляющим путешественникам массовые сообщения с предложением купить тренировку за 6-11 тыс. рублей за два часа, сообщает Baza со ссылкой на рассказ попавшихся на уловку отдыхающих.

Заработок пседоинструкторы и те, кто рассылает сообщения, делят по схеме 70% на 30%. Большую часть суммы забирает спамер.

На тренировке становится понятно, что инструктор — не профессионал. Он учит отдыхающих, не обращая внимания на их уровень подготовки. Также путешественникам предлагают научиться только базовым упражнениям.

На первом занятии такие «тренера» иногда даже предлагают приобрести БАДы. Отказаться от занятия можно, но средства никто не вернет, поскольку услугу фактически оказали.

У некоторых инструкторов нет аккредитации и своего снаряжения. Нередко они либо приобретают б/у экипировку, либо берут ее в аренду.

Отдыхающие все чаще сталкиваются с псевдоинструкторами. В тематических чатах лыжникам рекомендуют проверять документы, аккредитацию специалиста и читать отзывы о нем.

