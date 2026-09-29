Прыгуны в воду из Подмосковья завоевали три медали на Спартакиаде

Спортсмены Московской области завоевали два золота и бронзу в прыжках в воду на II летней Спартакиаде народов России, которая проходит с 24 по 29 сентября в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Елизавета Кузина из областного Центра олимпийских видов спорта в Электростали выиграла соревнования по прыжкам с трехметрового трамплина среди женщин. Второе и третье места заняли спортсменки из Санкт-Петербурга.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина Кузина завоевала еще одно золото вместе с Викторией Казанцевой, которая также представляет центр в Электростали. Подмосковный дуэт опередил спортсменок из Санкт-Петербурга и Москвы.

Владислав Качанов и Илья Надеев из того же центра взяли бронзу в мужских синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Золото завоевали спортсмены из Татарстана, серебро — представители Москвы.

II летняя Спартакиада народов России проходит в Екатеринбурге при поддержке Российского спортивного фонда. Соревнования проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.