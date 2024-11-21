Проверка физкультурного комплекса прошла во Фрязино

В рамках обхода закрепленной территории, заместитель главы городского округа Фрязино Наталья Силаева провела встречу с жителями, а также с сотрудниками физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на улице Горького, д. 21, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В муниципальный центр управления регионом поступили несколько обращений от посетителей ФОКа, в которых поднимался вопрос об отсутствии замков на шкафчиках в раздевалках.

Совместно с депутатом Совета депутатов Сергеем Заком, а также сотрудниками ФОКа и жителями города, Наталья Владимировна провела тщательный осмотр раздевалок. В ходе проверки выяснилось, что на самом деле замки имеются, и ключи к шкафчикам выдаются на стойке администрации сразу же при приходе на занятия, что значительно упрощает процесс.

Также Наталья Силаева отметила, что в рамках улучшений были проведены работы по реконструкции душевых кабинок, старые ванны и стенки были заменены, а также установлены новые фены для сушки волос.

Помимо этого на территории ФОКа появился новый контейнер для хранения инвентаря наших триатлонистов. Ранее их инвентарь был рассеян по всему комплексу, включая подвальное помещение, что создавало неудобства. Теперь это значительно улучшит организацию пространства и порядок.

«Мы продолжаем делать все возможное для создания комфортных условий для посещения ФОКа гостями и жителями города», — сказала Наталья Силаева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.