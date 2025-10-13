Прощальный матч Дениса Глушакова прошел в Подмосковье

В Подмосковье на «Арене Химки» состоялся прощальный матч российского футболиста Дениса Глушакова, в котором на поле стадиона встретились друзья и коллеги спортсмена — легенды футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе «Спартака» сыграли легендарные спортсмены: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Ещенко, Федор Кудряшов, Роман Шишкин, Илья Кутепов, Никита Баженов, Константин Головской, Евгений Макеев, Алексей Мелешин, Роман Зобнин, Александр Легков, Юрий Борзаковский, а также вратари Артем Ребров и Александр Филимонов.

В качестве наставников команды в этом матче выступили Олег Иванович Романцев и Ринат Файзрахманович Дасаев.

«Денис Глушаков — человек, который оставил след как в „Локомотиве“, так и в „Спартаке“. Он яркий игрок. У него великолепный удар, у него прекрасные длинные передачи, он очень много работал на футбольной поле. Самое главное, что в футболе он нашел свое место, потому что он опытный человек, хорошо знает футбол. И кем он решит стать — тренером или менеджером — он будет востребован в нашем футболе для того, чтобы он развивался. Удачи ему в дальнейшем, а мы сегодня его помощники», — сказал Олег Романцев.

Противостояли «красно-белым» прославленные футболисты «Локомотива»: Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Лоськов, Ренат Янбаев, Дмитрий Сенников, Руслан Пименов, Сергей Гуренко, Тарас Бурлак, Олег Пашинин, Иван Игнатьев, Заза Джанашия, Саркис Оганесян, Евгений Плющенко, Владимир Маминов, Никита Нагорный. Иван Старков, Сергей Ефимов, Алан Гатагов, а также Сергей Овчинников и Маринато Гильерме на позиции голкиперов.

«Для всех нас это прекрасная возможность снова ощутить настроение футбольных баталий, атмосферу матча на большом стадионе. И самое главное — при своих болельщиках. И такой прекрасный повод. Денис молодец, я думаю, что это правильный формат: заканчивать карьеру именно перед болельщиками, которые могут сказать спасибо за годы, проведенные на футбольном поле. Денис внес неоценимый вклад в российский футбол, потому что в клубах, в которых он играл, он был очень значимой фигурой, незаменимой. И в сборной России все-таки 57 матчей у нас не каждый игрок провел», — сказал Дмитрий Сычев.

С тренерской бровки игрой железнодорожников руководили Юрий Павлович Семин и Ринат Саярович Билялетдинов.

Легенда «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков сыграл за каждую из команд по одному тайму. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Дорогие болельщики, я вас всех очень люблю, ценю, уважаю. Спасибо, что вы есть. Вы стимулировали весь мой карьерный путь. Но самое главное я хочу сказать маме. Я тебя очень люблю. Еще спасибо большое моей семье: моим детям, моей супруге. Спасибо всем футболистам. За эти годы, что мы росли, играли, конкурировали», — сказал Денис Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Для участников и зрителей на стадионе была организована развлекательная программа с участием группы «Рождество» и известных исполнителей Иракли и Samoel.

Гала-матч состоялся при поддержке Карачаровского механического завода и в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.