Промежуточное подведение итогов школьной спартакиады прошло в Ступине

сегодня в 19:49

К поздравлению присоединился Михаил Каковин, заместитель директора по экономике, председатель совета по работе с молодежью и спорту АО «Ступинская металлургическая компания». В этом году предприятие является партнером спартакиады школьников.

«Ребята, замечательно, что вы принимаете активное участие в школьной спартакиаде. Мы видим и гордимся вашими успехами! От нашей компании желаю вам новых достижений!» — сказал Михаил Каковин.

Лучшим спортсменам восьми ступинских школ вручили медали, грамоты и кубки по дисциплинам: тэг-регби, шашки, шахматы, баскетбол 3×3, мини-футбол, легкая атлетика и ГТО-командный зачет.

Награждение участников спартакиады из сельских населенных пунктов состоится 21 декабря.

Всего в спартакиаде приняло участие 17 школ округа, разыграно более 250 комплектов медалей и 28 комплектов кубков. Участники спартакиады получат 1600 памятных медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.