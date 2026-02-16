Производители смазочных материалов вышли на «Лыжню России»

Коллектив компании «Газпромнефть — смазочные материалы» вновь присоединился к ежегодной Всероссийской гонке «Лыжня России». Всего на старт масштабного спортивного события вышли тысячи участников, представляющих 71 регион страны. Активное участие в подобных массовых соревнованиях является неотъемлемой частью внутренней политики предприятия, ориентированной на выстраивание комплексной системы, направленной на сохранение и укрепление здоровья работников.

Участники гонки преодолевали классические дистанции на пять и десять километров, а также специальную символическую трассу длиной 2026 метров. Представители «Газпромнефть-СМ» на постоянной основе выступают на крупнейших федеральных стартах: полумарафоне «ЗаБег.РФ», Сибирском международном марафоне и ряде других состязаний. Помимо этого, предприятие выступает инициатором собственных соревнований по самым разным спортивным направлениям и частично возмещает сотрудникам расходы на посещение фитнес-клубов.

Корпоративная программа здоровья включает не только развитие спорта, но и целый ряд других направлений. В их числе — обеспечение безопасных и эргономичных условий труда, а также меры медицинской профилактики. Для работников организованы регулярные медосмотры и вакцинация от гриппа, клещевого энцефалита и пневмококковой инфекции прямо на рабочих местах в рамках полиса ДМС, доступного с первого дня трудоустройства. Для оптимизации физических нагрузок на производстве недавно были установлены антропометрические комплексы, помогающие перемещать грузы и позволяющие персоналу выполнять сложные операции с большей эффективностью.

«Газпромнефть-СМ» уделяет повышенное внимание здоровью своих сотрудников. Мы создали комплексную систему, популяризирующую здоровый образ жизни, и постоянно расширяем ее возможности. Это направление развиваем наравне с производственными и технологическими проектами», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.