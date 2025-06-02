Производитель Подмосковья установил спортоборудование на Болотной площади Москвы

Компания «КЕНГУРУ.ПРО», занимающаяся производством уличного спортивного оборудования, установила комплекс для детей на Болотной площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Свое спортивное оборудование компания разрабатывает и производит на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске.

«Наш комплекс LIANA — это не просто спортивное оборудование. Канатный комплекс был создан при участии детей и уже сейчас вызывает живой интерес не только у юных посетителей, но и у взрослых. В этой конструкции ребенок сам выбирает маршрут и управляет движением, совмещая физическую активность и развивающие игры. Что важно, эта площадка не похожа ни на одну „взрослую“ площадку», — добавил генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

Площадка, установленная на Болотной площади в Москве, выдерживает нагрузку до 15 тыс. кг, а диапазон температур эксплуатации такого комплекса сможет колебаться от минус 40 до плюс 50 градусов.

Для создания комплекса компания пригласила детей разного возраста в офис, предоставила им макет, канаты, крепления и предложила поиграть в создание площадки. В результате получился не просто архитектурный объект, а инновационная площадка, которая меняет представление об игре и городской среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.