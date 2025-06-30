Проекту «5 верст Пестовский» в Балашихе исполнилось три года

За три года существования проекта в забегах приняли участие почти 2 тысячи атлетов-любителей. Еженедельные старты в Пестовском парке давно стали доброй традицией для жителей Балашихи. Принять участие в них может каждый — вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Дистанцию в 5 км можно преодолеть как бегом, так и пешком.

Кроме регулярных стартов, также проходят и тематические забеги, приуроченные к важным датам и событиям. Участники уже пробегали дистанцию в честь Дня российской науки, воссоединения России и Крыма, а также принимали участие в забегах футбольной тематики. Эти мероприятия нередко объединяют не только жителей города, но и спортсменов, музыкантов, представителей администрации городского округа.

«5 верст Пестовский» объединяет любителей активного образа и популяризирует спорт. Такие инициативы формируют в городе культуру здоровья и вовлекают все больше людей в регулярные занятия физической активностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.