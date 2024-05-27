«Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» из Московской области стал девятыми победителем четвертого сезона конкурса РФС «Россия — футбольная страна». По результатам народного голосования проект набрал 39% голосов читателей в блоге «Страна, где любят футбол», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью (КБИ) — объединение болельщиков армейского клуба, имеющих инвалидность. Его основала Елена Попова в 2018 году. Организация помогает людям с инвалидностью ощутить радость поддержки любимой команды с трибуны стадионы. Средняя посещаемость сектора КБИ на ВЭБ Арене в сезоне 2022/2023 — 82 человека. За 5 лет клуб совместно с ПФК ЦСКА организовал для 20 болельщиков из регионов приезд в Москву на один из домашних матчей. В 2023 году 33 члена КБИ посетили выездные матчи за счет объединения. Для людей с инвалидностью проводятся открытые тренировки, экскурсии по стадиону, а футболисты посещают сектор КБИ на трибуне.

В 2023 году вошел в топ-10 мировых инклюзивных проектов на футбольном саммите в Севилье. Сейчас в нем есть представители из Белоруссии, Казахстана, Испании и Бангладеша.

Подробнее о проекте можно узнать в блоге «Страна, где любят футбол».

Всего в прошедшем сезоне конкурса «Россия — футбольная страна» участвовали 444 проекта из 76 регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.