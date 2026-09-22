Пробег памяти Виктора Пацаева пройдет в Долгопрудном 4 октября

XLIII легкоатлетический пробег имени Героя Советского Союза, инженера-космонавта Виктора Пацаева состоится в Долгопрудном 4 октября. Спортивный праздник начнется в 8:00 с забегов дошкольников и младших школьников. Участники с ограниченными возможностями смогут выступить в беге, а жители старшего возраста — в соревнованиях по скандинавской ходьбе.

В 12:00 на футбольном поле ФСК «Салют» пройдет торжественное открытие. После него стартуют забеги на 1 500, 2 000 и 4 000 метров.

Заявки на участие примут 30 сентября и 2 октября с 15:00 до 18:00 в ФСК «Салют» по адресу: корпус А, первый этаж, зона ГТО. Участникам понадобятся документ, удостоверяющий личность, допуск врача и полис ОМС или ДМС.

С 12:00 до 14:45 движение транспорта перекроют на участке маршрута пробега — от проспекта Ракетостроителей, дома 4, от ворот въезда в ФСК «Салют», до поворота на улицу Летную. Безопасность и общественный порядок обеспечат сотрудники отделов Межмуниципального управления МВД России «Мытищинское». Положение о пробеге и подробности опубликованы по ссылке https://stadion-salut.ru/probeg2026.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.