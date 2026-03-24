Пришлось искать новое будущее: как разбились судьбы известных фигуристок

Фигурное катание в России переживает не лучшие времена после четырех лет недопуска к международным соревнованиям. Однако российские спортсменки не собираются сдаваться, сообщает 74.RU .

Евгения Медведева после того, как уступила Алине Загитовой на чемпионате Европы, стала жаловаться на здоровье. У нее начались проблемы с нервами, спиной и сердцем, врачи запретили возвращаться в большой спорт. Тогда Медведева стала участвовать в ледовых шоу, а также создала свою программу «Без комментариев», в которой берет интервью у знаменитостей. Также она собирается замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова.

Ее соперница Загитова окончила карьеру в 17 лет, она замкнулась в себе из-за множества проблем. Фигуристка решила заявить о себе в медиапространстве. Она выступала в шоу Татьяны Навки, снималась для модных брендов, работала ведущей, за что на нее также обрушился шквал критики. Однако спортсменка не обращает внимания на слова.

«Раньше я много внимания обращала, переживала. Без недоброжелателей никуда, у всех они есть. Сейчас к хейту отношусь прекрасно, это как стимул подняться еще выше», — заявила Загитова.

Фееричное будущее прочили и Камиле Валиевой, но после Олимпиады в Пекине фигуристку обвинили в употреблении допинга. Ее дисквалифицировали и аннулировали достижения спортсменки. Валиева начала выступать в шоу Навки и продолжила тренироваться, однако уже без прошлого азарта.

Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая девушка-юниорка, выполнившая четверной тулуп, а затем и четверной флип. В 2022 году на Олимпиаде она заняла второе место, уступив Анне Щербаковой. После этого у спортсменки случился нервный срыв. В 2024 году она вышла замуж за фигуриста Марка Игнатова и родила ребенка, после этого все же вернулась в спорт.

Аделия Петросян — восходящая звезда, поэтому она радовалась, когда получила доступ к международным соревнованиям, хоть и под нейтральным флагом. Однако успеха фигуристка не добилась, при этом не оставила большой спорт и продолжила усердно работать. В будущем она планирует переквалифицироваться в тренера или хореографа-постановщика.

