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Прием заявок на кубок по баскетболу 3×3 идет в Чехове

Вдень защиты детей 1 июня в 10.00 на Советской площади Чехова состоится кубок городского округа Чехов по баскетболу 3×3. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Соревнования проводятся среди юношей и мальчиков в возрастных группах: 2010–2011 гг. р., 2012–2013 гг. р. в соответствии с правилами игры в баскетбол 3×3. Состав команды: четыре человека — три на игровой площадке и один запасной.

Предварительные заявки на участие принимаются на адрес электронной почты sport_gromova@mail.ru в срок до 31 мая 2024 года.

Справки участников, заверенные врачом-терапевтом, о допуске к участию в спортивных соревнованиях предъявляются в главную судейскую коллегию в день соревнований на месте проведения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.