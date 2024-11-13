При поддержке «Единой России» в гимназии Люберец открыли зал для занятия самбо

Во время торжественного открытия зала для занятий самбо в гимназии Люберец было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Люберец и Федерацией самбо Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В корпусе «Гармония» гимназии № 24 городского округа Люберцы прошло торжественное открытие нового зала для занятий единоборствами в преддверии Всероссийского дня самбо.

Во время открытия глава Люберец Владимир Волков и президент Федерации самбо Московской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Za Самбо» Сергей Фомкин подписали соглашение о сотрудничестве.

«Национальным видом спорта в Люберцах занимаются более 700 ребятишек, и важно создавать необходимую инфраструктуру. Наш округ является одним из лидеров реализуемого по инициативе Президента проекта „Самбо в школу“ — к нему уже присоединились 16 люберецких школ.И для развития в муниципалитете этого русского вида спорта подписали соглашение о сотрудничестве между Люберцами и Федерацией самбо Московской области», —рассказал Владимир Волков.

В свою очередь Сергей Фомкин отметил, округ Люберцы является лидером по федеральному проекту «Za самбо». C открытием данного помещения на территории муниципалитета функционируют 17 залов самбо на базе общеобразовательных учреждений. Из них 12 открыты при участии Федерации самбо городского округа Люберцы.

«Наш президент Владимир Путин является заслуженным мастером спорта. Человек, который откликается на все начинания, в любом виде спорта.Губернатор Андрей Юрьевич тоже великолепный спортсмен. С ним было подписано соглашение о развитии нашего национального вида спорта на территории московской области в 2019 году. И сейчас мы постепенно подписываем с округами такие соглашения, чтобы более качественно наладить работу с администрациями.

На самом деле, ваш округ- великолепен! Фраза «Люберцы- территория спорта» подтверждена делами, ваше руководство никогда не боится брать ответственность, а соревнования проходят на высоком уровне», — обратился к юным спортсменам Сергей Фомкин.

Самбо (самооборона без оружия) — советский, а с 1947 года международный вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу под руководством Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.