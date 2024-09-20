Анатолий Кашпировский: что происходит на его сеансах и зачем он вернулся

В материале РИАМО читайте о Кашпировском и о том, зачем он снова вернулся.

В середине сентября СМИ облетели новости о том, что экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал свою «целительскую» деятельность. В материале РИАМО рассказываем о том, чем прославился Кашпировский и какие достижения себе приписывает он сам и его поклонники.

Карьера и биография Анатолия Кашпировского

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Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в небольшом селе Ставница в Каменец-Подольской (сейчас — Хмельницкая) области, в семье военного. Он окончил Винницкий медицинский институт, а затем трудился в психиатрической больнице.

В молодости по ночам Кашпировский подрабатывал грузчиком, увлекался боксом и тяжелой атлетикой. По его словам, в 1975 году попал в больницу с острейшим приступом панкреатита, долго лечился, после чего отправился на Сахалин, где «исходил остров вдоль и поперек, питаясь, подобно Иоанну Крестителю, одним сухарем в день и выздоровел благодаря голоданию», как пишет американский публицист Дэвид Ремник, который взял у Кашпировского несколько интервью.

В 1987 году будущий «целитель» устроился врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике, затем работал руководителем Республиканского центра психотерапии в Киеве. Всесоюзную известность получил в 1989 году, когда начал проводить сеансы «дистанционного исцеления» по Центральному телевидению.

В 1993 году Кашпировский стал депутатом Госдумы I созыва от партии ЛДПР, а в 1995-м переехал в США, где развернул «целительскую» деятельность среди эмигрантов из СССР. С 2010 года возобновил «гастроли» по России, а в 2020 году начал вести собственный YouTube-канал, где проводил «оздоровительные» интернет-сеансы.

Сам Анатолий Кашпировский называет себя«членом четырех иностранных академий, доктором психологических наук, автором телевизионных операций и телевизионной терапии».

Как Кашпировский стал популярным

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Началось все с того, что в психиатрическую больницу, где работал Кашпировский, начали привозить на лечение детей, страдающих ночным недержанием. Терапевт разработал собственную методику оздоровления: он вводил пациентов в «состояние отключения, частичного сна», и энурез как по волшебству прекращался. Таким образом, утверждает «целитель», удалось вылечить несколько тысяч детей.

За несколько лет «сарафанное радио» сделало Кашпировского невероятно популярным не только в Виннице, но и во всей УССР, так что уже в 1988 году на украинском ТВ было показано пять телесеансов «дистанционного исцеления» детей. После эфира в редакцию телепрограммы начали приходить многочисленные письма о том, что «исцелялись» даже сидевшие перед телевизором взрослые, и слава Кашпировского стала всесоюзной.

Осенью 1989 года на Центральном Телевидении СССР вышла в эфир передача «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В зале, полном людей, Кашпировский под успокаивающую музыку монотонным гипнотическим голосом давал «установку на добро». Тысячи советских граждан, не успевших посмотреть первую передачу, завалили редакцию ТЦ письмами с требованием новых эфиров. В итоге было показано шесть «сеансов здоровья», каждый из которых увидели миллионы зрителей. Ряд советских газет удостоил Кашпировского звания «Человек года».

Отклик публики был огромным: люди писали, что после просмотра передачи у них исчезли рубцы и шрамы, прекратились облысение и импотенция, навсегда были вылечены астма, диабет, псориаз, экзема, слепота и гипертония, кто-то даже исцелился от рака. Сам Кашпировский утверждает, что на его счету также «четыре задокументированных случая излечения от СПИДа».

Телевизионными эфирами деятельность «целителя» не ограничилась, он начал гастролировать по городам Советского Союза, с легкостью собирая тысячи зрителей на стадионах, в ДК и концертных залах. Выступления Кашпировского записывались на видеокассеты, люди брали их друг у друга «посмотреть на денек», чтобы вылечиться от всех недугов. Ажиотаж был такой, что в 1990-е на официальных «целительных» кассетах появилась предупреждающая надпись «Внимание! В случае копирования эта кассета потеряет целебные свойства!».

Что происходило на сеансах Кашпировского

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Сам Кашпировский свои методы лечения объяснял «подключением к „биокомпьютерам“ в телах людей» и «пробуждением матрицы памяти нормы».

«Я проникаю глубже сознания, в самую сущность организма, и исцеляю тело. В нем остается моя метка», — туманно пояснял он суть своих сеансов.

Во время «целительных» шоу самые внушаемые из зрителей в зале впадали в транс, падали на пол или начинали кружиться в проходах между креслами под одобрительные слова Кашпировского: «Забудьте обо всем, прислушивайтесь к процессам в вашем организме, там будет происходить движение, которое запустит системы оздоровления».

Не обходилось и без эпатажа. Во время выступлений «целитель» мог вызвать из зала добровольца и проколоть ему руку иглой, или дать подержать стакан с кипятком, или одним толчком пальца в лоб ввести в бессознательное состояние, так что человек падал на пол, как куль с песком.

Одним из самых ярких перфомансов стало проведение дистанционной анестезии по телемосту «Киев–Тбилиси», когда пациентка по имени Леся Юршова перенесла полостную операцию без обезболивающих, под успокаивающие воззвания Кашпировского. Впоследствии, правда, Юршова рассказывала, что испытывала «чудовищную боль», но боялась подвести психотерапевта, поэтому делала вид, что все в порядке. При этом ряд исследователей этой истории считают, что никакой реальной операции в прямом эфире не было, а весь телемост был смонтирован.

Впрочем, на своем официальном сайте главный гипнотизер перестройки уверенно заявляет: «В случае заинтересованности со стороны ученых, врачей, медицинских учреждений, журналистов, священнослужителей, желающих убедиться в достоверности изложенных материалов, администрация сайта может обеспечить контакт с лицами, чьи сообщения об излечении приведены на сайте (при условии их согласия)».

Новые гастроли Кашпировского в 2024 году в Москве

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17 сентября стало известно, что Анатолий Кашпировский возобновил свои «сеансы исцеления» в Москве. На выступлениях, которые обтекаемо называются «творческими встречами», экстрасенс предлагает излечиться от катаракты, слепоты, седины, бесплодия, аллергии, рака или энуреза, а также похудеть с помощью внушения и «ввинчивания невидимых гаек». Согласно видеозаписям из зала, Кашпировский вызывает страждущих на сцену по одному, дает установки на излечение, после чего «пациенты» падают как подкошенные. Также любой желающий может купить видеозаписи «целительных сеансов» прошлых лет или эксклюзивную соль «прямиком из 90-х», которая, благодаря «мощной психологической привязке», будет лечить всю семью.

Источники SHOT заявляют, что гипнотизер предпочитает получать плату за свои сеансы наличными, за групповые «встречи» берет от 3,5 до 9 тысяч рублей, за индивидуальный прием — 25 тысяч, а всего за несколько дней работы в Москве Кашпировскому и его команде удалось выручить около 6 миллионов. После скандальных публикаций в СМИ стало известно, что активисты правозащитного центра «Сорок сороков» обратились в СК с требованием проверить экстрасенса на предмет мошенничества и уклонения от уплаты налогов.