Президент Медиалиги Осипов заявил, что хотел бы видеть Дзюбу в МФЛ

5 августа ознаменовалось четвертым стартом команд Медиалиги в FONBET Кубке России. «Амкал» одержал победу над «Квантом» со счетом 3:1, «Броуки» вырвались вперед в матче с «Орлом» (3:2), а 2DROTS сумели вырвать победу у владимирского «Торпедо» на последних минутах (1:0). В результате все 3 медийные команды пробились во второй раунд Кубка. После окончания одного из матчей корреспондент Metaratings.ru взял интервью у президента Медиалиги Николая Осипова. В ходе беседы была затронута тема вероятного участия Артема Дзюбы и Федора Смолова в МФЛ.

Артем Дзюба

«Мы давно знакомы с Артемом. Он прекрасно знает мое желание видеть его внутри лиги. Это не секрет. При встрече с ним всегда между строк беседуем об этом. Мы ждем Дзюбу в Медиалиге. Не думаю, что ему будет интересно играть. Возможно, он попробует себя в статусе играющего руководителя клуба. Было бы прикольно стать легендой не только на поле, но и в статусе спортивного функционера», — отметил Осипов.

По его словам, Дзюба хочет побить все рекорды в статусе футболиста, и сейчас ему нужна концентрация. Артем забивает «Спартаку», устанавливает новые рекорды, обгоняя Лоськова и Кержакова. Дзюба сейчас в отличной форме, подчеркнул глава Медиалиги. Не у каждого молодого игрока есть тот уровень мастерства, который есть у него. Если у Дзюбы не будет перспектив в спортивном функционировании или политике, то он обязательно окажется в МФЛ. Осипов уверен в этом на 95%.

На вопрос о том, видит ли он Дзюбу в политике, глава Медиалиги ответил, что видит футболиста большим инфлюенсером. По его словам, футболист понятен для аудитории, как и его мысли. Спортсмен умеет высказывать и реализовывать их. В этой сфере у него, возможно, даже больше потенциала, чем на футбольном поле, поделился Осипов. А в футболе он лучший в стране.

Федор Смолов

Что касается Смолова, президент МФЛ рассказал, что с ним они обсуждали возможность создания его собственного клуба пару лет назад. Смолов решил сосредоточиться на карьере и в итоге стал чемпионом России. Это правильное решение, считает Осипов. По его мнению, сейчас футболист еще в хорошей форме, чтобы продолжать играть. К тому же, он создал семью, стал отцом — это самое важное, добавил глава Медиалиги. Если футбол будет мешать его семейной жизни, то можно будет увидеть Смолова в роли руководителя клуба, выходящего на поле. Это было бы верное решение, убежден Осипов.

Кроме того, есть информация, что Федор близок к тому, чтобы попробовать себя в качестве руководителя медиаклуба или создателя команды. Возможно, он начнет с низших дивизионов медиафутбола, но у него все получится и в Медиалиге, уверен президент МФЛ.

Также сейчас много говорят о возможном участии Смолова в «Броуках», и это было бы здорово — Осипов уверен, что у футболиста хватит мотивации и мастерства, чтобы успешно выступать за медиакоманду на ранних стадиях Кубка России. Возможно, он полюбит медиафутбол, и удастся увидеть его в составе какой-либо команды. Но, по мнению главы Медиалиги, Смолову лучше было бы совмещать руководство и игру на поле.