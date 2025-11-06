Президент ФССР прокомментировала потенциальное участие в зимних ОИ-2026

Наталья Гарт: работаем над вопросом об участии в Олимпийских играх

«Мы совместно с министерством спорта и с Олимпийским комитетом России при большой личной поддержке Михаила Дегтярева (министр спорта РФ, глава ОКР — ред.) работаем над вопросом о нашем участии в Олимпийских играх. Сейчас нет понимания. Сроки очень сжатые, совсем скоро стартует сезон. Впереди будет квалификация спортсменов, ситуация непростая», — отметила она.

По словам Гарт, прежде всего, очень обрадовало решение CAS в их пользу, ведь отстранение от международных соревнований было неправомерным. Теперь необходимо разобраться с условиями допуска, которые выдвинет международная федерация, добавила президент ФССР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию, поданную Федерацией санного спорта России, и разрешил российским саночникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. CAS принял решение отменить запрет на участие нейтральных спортсменов в соревнованиях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.