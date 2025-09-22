Представитель Подмосковья побил рекорд России в беге на 10 км

Легкоатлет Владимир Никитин, представляющий Московскую область, побил рекорд России в беге на 10 км на шоссе во время выступления на Московском марафоне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Владимир Никитин преодолел дистанцию за 27 минут 40 секунд и завоевал медаль высшей пробы, а также установил новый национальный рекорд. Вторым к финишу пришел спортсмен из Кении, «бронза» — также у россиянина.

«Эмоции зашкаливают, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо своей семье — жене, дочке, сыну, их поддержка для меня очень важна. Организаторы Московского марафона сделали все, чтобы мы показали хорошие результаты, соперники были очень сильны. Десятка сегодня была интереснее, чем завтра будет главный марафон — я не помню, когда в Москве, да и вообще на шоссе в России собиралась такая компания», — сказал Владимир Никитин после финиша.

Владимир Никитин побил рекорд России собственного авторства: прошлый результат представителя Московской области был 28 минут и одна десятая секунды. Это достижение оставалось непревзойденным с 2023 года.

33-летний Владимир Никитин является многократным чемпионом России в беге на длинные дистанции, рекордсменом страны в беге на 3000 и 5000 м.

XII Московский марафон проходил 20 и 21 сентября в Москве в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.