Представитель Подмосковья побил рекорд России на Казанском полумарафоне

Владимир Никитин преодолел дистанцию 21,1 км за 59 минут 51 секунду и завоевал медаль высшей пробы, а также установил новый национальный рекорд. Вторым стал Нурсултан Кэнешбеков из Кыргызстана, а замкнул тройку сильнейших белорусский легкоатлет Андрей Сущеня.

Одновременно представитель Подмосковья установил еще один рекорд, пробежав 15 километров за 42 минуты и 40 секунд, что стало лучшим результатом среди россиян.

«Хочется отдельно поблагодарить директора Казанского национального полумарафона, который умеет делать сюрпризы. Он организовал массажиста и привез мою супругу из Перми. Это был самый лучший подарок сегодня, хочется сказать спасибо. Люди по дистанции болели истинно и верили в меня, наверное, больше, чем я сам сегодня», — сказал Владимир Никитин сразу после финиша.

В сентябре 2025 года Владимир Никитин также обновил собственный рекорд России на дистанции 10 км во время выступления на Московском марафоне.

33-летний Владимир Никитин является многократным чемпионом России в беге на длинные дистанции, рекордсменом страны в беге на 3 тыс. и 5 тыс. м.

Казанский национальный полумарафон проходил 5 октября 2025 года в Казани в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.