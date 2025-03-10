Праздничный шахматный турнир прошел в Воскресенске

В турнире принимали участие все желающие представительницы прекрасного пола нашего округа, а также Коломны и Егорьевска, были участницы из Москвы и даже далекого северного города Архангельска.

Всего на старт вышли 38 представительниц слабого пола в возрасте от 6 до 86 лет. Турнир проходил в 7 туров по правилам быстрых шахмат с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику без добавления времени.

Уже на этапе формирования стартового списка определились две подгруппы: 11 опытных шахматисток с рейтингом более 1 300 и вторая подгруппа начинающих с рейтингом до 1 300.

В процессе игры борьба за победу в абсолютной категории разворачивалась в основном среди участниц первой подгруппы, где в итоге лучшей стала Елена Еременко из Воскресенска с результатом 6,5 очков из 7 возможных, на пол-очка отстала от нее представительница города Архангельска Евгения Щербак, у нее второе место, на третьем оказалась Вероника Уткина из Коломны с результатом 5 очков из 7 возможных.

Среди представительниц второй подгруппы начинающих лучшей среди детей стала гостья из Егорьевска Надежда Бурова, в номинации «Среди мам» победила Ольга Жаворонкова из Воскресенска, а в категории «Бабушки» первое место досталось также нашей соотечественнице — 86-летней Галине Зеликовне Карповой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.