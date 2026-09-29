Пожарные спецуправления № 3 победили на турнире в Протвино

Команда специального управления ФПС № 3 МЧС России выиграла десятый Всероссийский турнир по мини-футболу среди специальных подразделений ведомства. Соревнования проходили 25–27 сентября в Протвино, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В юбилейном турнире участвовали 12 команд и около 100 пожарных. Они представляли Москву, Свердловскую, Пензенскую, Архангельскую и Московскую области, Нижний Новгород, Оренбург, Екатеринбург, Курган и Казахстан. Среди участников были и пожарные из Байконура.

Турнир проводят с 2015 года. Его организатор — ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России», которое базируется в Протвино. Специальная пожарная охрана объединяет 50 управлений в 37 регионах России и обеспечивает безопасность более 300 особо важных и режимных объектов.

Матчи судили представители Ассоциации мини-футбола России. Впервые на турнире применили систему видеопомощи арбитрам, все игры транслировали в прямом эфире. Участников приветствовали заслуженный тренер Олег Романцев и футболист Дмитрий Булыкин. Для гостей организовали выставку пожарной техники, выступления творческих коллективов, полевую кухню и интерактивные зоны. Символом турнира стал «Конь-огонь».

Победители получили переходящий кубок, впервые представленный в этом году. Награды вручили начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России Иван Лунев и ветераны ведомства. Серебро завоевала команда специального управления ФПС № 22 МЧС России, бронзу — команда специального управления ФПС № 38 МЧС России.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.