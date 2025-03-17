Порядка 70 человек приняли участие в пробежке в подмосковном парке Талалихина

В Подольске участники бегового сообщества «Дай 5» отметили пятилетний юбилей пробежкой, в которой приняло участие около 70 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Активисты бегового движения «Дай 5» являются постоянными посетителями парка имени Виктора Талалихина. Каждую субботу в 9 часов утра организаторы собирают всех желающих на пробежку, недавно прошла юбилейная двухсотая.

По такому случаю бегуны организовали небольшую праздничную программу, в ходе которой раздали «пятюни» гостям парка, приветствуя их, вручили подарки волонтерам движения, а также приняли поздравления от администрации парка.

Члены сообщества видят пользу в регулярном движении и любой физической активности. Кто-то из выбрал спортивную сферу своим призванием, для кого-то это любимое хобби. Некоторые бегают каждый день, а другие только по субботам. Любой человек вне зависимости от возраста и физической подготовки может присоединиться к пробежкам. Маршрут можно даже проходить пешком и бегать с детской коляской в комфортном темпе.

Бегуны из «Дай 5» приглашают присоединиться к пробежке всех желающих на следующей неделе, 22 марта, в 9:00, в парке имени Талалихина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.