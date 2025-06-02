Порядка 500 человек посетили фестиваль «Спорт начинается с детей» в Егорьевске

31 мая в главном парке Егорьевска прошел традиционный фестиваль детского спорта «Спорт начинается с детей». Его в округе организуют совместно с одноименным благотворительным фондом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежегодно этот праздник юных спортсменов муниципальных спортшкол, секций и объединений, творческие коллективы и всех, кто любит активный образ жизни.

Начали мероприятие с минуты патриотизма. С напутственным словом выступил духовный наставник — ответственный по работе с молодежью Егорьевского благочиния Никита Чернышов, к гостям обратились также участники Специальной Военной Операции и руководители военно-патриотических объединений. Ребятам напомнили, как спортивные, крепкие и сильные люди всегда были необходимо стране. После объявленной минуты молчания в честь тех, кто отдал жизнь за Родину, гимн России и гимн фонда «Спорт начинается с детей» исполнила руководитель вокальной студии SOLO`VOICE Светлана Лемешева.

Настало время активности. Разминку для гостей мероприятия, а их в парке в этот день собралось порядка 500 человек, провела мастер спорта России по вольной борьбе Анна Никитинская, а ребята из школы танцев Интеграция предложили всем присоединиться к флешмобу «Вперед, Россия».

Далее последовали показательные выступления егорьевских спортсменов. Свои виды спорта продемонстрировали команды из Школы по вольной борьбе им. Ю. С. Чернова, секции рукопашного боя и клуба бокса Спортивной школы «Виктория», объединений айкидо, кендо и брейк-данса центра внешкольной работ и другие.

Гости смогли попробовать себя в акробатике с гантелями, сборке-разборке автомата, шахматах, рисовании на асфальте.

С концертной программой выступила егорьевская команда КВН, для малышей работали аниматоры и аквагрим.

«Фестиваль — это возможность увидеть, насколько многогранен и увлекателен мир спорта, зарядиться энергией и провести время в кругу семьи», — отмечают организаторы.

Благотворительный фонд «Спорт начинается с детей» организован в 2020 году мастером спорта Антоном Кабановым при участии его друзей-предпринимателей. Миссия фонда — поддерживать развитие детского спорта и помогать детям стать чемпионами.

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