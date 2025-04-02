Порядка 40 медалей взяли пловцы Ленинского округа на весеннем первенстве

В Москве прошли соревнования по плаванию «Весеннее первенство «Восток-Люблино». Спортсмены из Ленинского округа от семи лет и старше показали достойные результаты, завоевав 37 медалей различного достоинства в личных дистанциях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы очень довольны результатами наших спортсменов на этих соревнованиях. Особенно приятно, что участниками стали пловцы разных возрастных групп, начиная с 7 лет, и каждый из них внес свой вклад в общую копилку достижений. Хочу поблагодарить всех родителей за поддержку и понимание, нашим тренерам за высокий уровень подготовки и преданность делу, а спортсменам желаю не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины в плавании. Впереди у наших воспитанников новые старты и новые победы», — сказал директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

По итогам соревнований пловцы детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» завоевали 9 золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых. В многоборье по сумме трех дистанций воспитанники показали следующие результаты, заняв 3 первых места, 1 второе место и 4 третьих. За эти достижения спортсмены были отмечены кубками, медалями и грамотами. Достижение таких значительных результатов стало возможным благодаря профессионализму и грамотной подготовке тренеров-преподавателей высшей категории центра «Дельфин» Сардорбеку Бадретдинову, Вячеславу Босягину, Борису Сахарову и Дарьи Шнаревой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.