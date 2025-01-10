Порядка 30 человек пробежали лыжный марафон в Ленинском округе

Свыше 100 человек приняли участие в ежегодном спортивном мероприятии «Рождественская лыжня» в парке «Апаринки» в Ленинском городском округе. Впервые в Видном в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся марафон. Его преодолели 26 жителей округа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Традиционно в „Рождественской лыжне“ принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Проводятся детские старты, также соревнуются мужчины и женщины. Наши обычные маршруты — до 5 км. В этом году по просьбам наиболее подготовленных лыжников было принято решение сделать три дистанции протяженностью 15, 25 и 50 километров. Все, кто проходил самую длинную дистанцию, преодолели ее чуть более, чем за 3 часа. Это отличный результат, и все лыжники — большие молодцы. Надеемся, что с каждым годом популярность такого формата соревнований будет расти», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ольги Перминовой.

Все участники отмечены дипломами и наградами. Самому маленькому спортсмену «Рождественской лыжни» исполнилось всего 4 года. Он успешно преодолел первую в своей жизни соревновательную дистанцию — 300 метров.

На 16 февраля запланировано проведение «Горкинской лыжни-2025» — это еще одно традиционное для Ленинского округа мероприятие. Лыжная гонка на живописной территории музея-заповедника «Горки Ленинские» проводится уже порядка двух десятков лет, ежегодно собирая свыше 300 участников из разных регионов России. Регистрация на участие в соревнованиях уже открыта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.