Порядка 3 тысяч спортсменов посетили всероссийский турнир по танцам в Ленинском округе

Чемпионат и Первенство по танцевальному спорту на Кубок «Звездного вальса» в юбилейный, 15-й, раз состоялся во дворце спорта «Видное» в минувшие выходные, 24 и 25 мая. Эти масштабные соревнования, которые уже 3-й год подряд бьют рекорды по количеству выходов на паркет, за два дня собрали около 3 тысяч танцоров со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«Участники выходили на паркет одновременно в большом и малом залах. Мы провели региональный турнир категории С по танцевальному спорту высших достижений: соревновались танцоры от Е класса и выше, включая взрослых участников из Москвы и Московской области. А также были соревнования по массовому спорту среди начинающих танцоров — турнир категории В, где мы подтвердили свой рекорд по количеству выходов на паркет. Кроме Москвы и Подмосковья приехали и другие регионы, в том числе из Республики Крым, Белгородской и Смоленской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана, Санкт-Петербурга и других субъектов РФ», — приводятся в сообщении слова организатора соревнований, руководителя клуба «Звездный вальс» Игоря Турукина.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Евгений Михайлов, который вручил региональные награда руководителям танцевально-спортивного клуба, а также заместители министра здравоохранения Московской области Елена Штукина и Елена Зинатулина.

«Символично, что мы присутствуем сразу на двух юбилейных событиях. Чемпионат проходит во дворце спорта „Видное“ в 15-й раз, а в апреле сам клуб „Звездный вальс“ отметил 20-летие. Желаю дальнейшего процветания, продолжайте прославлять наше Подмосковье своими победами и радуйте нас своей красотой и грацией», — приводятся в сообщении слова Евгения Михайлова.

Руководитель клуба Игорь Турукин добавил, что на соревнованиях 2025 года кроме традиционных категорий участников танцевального спорта появилась новая — категория PRO-AM, в которой профессиональные танцоры танцуют в парах с любителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.